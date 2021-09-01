Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'nın Abdullahpaşa Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi üzerinde seyir halindeki bir araç kontroldan çıktı.

TRAFİK IŞIKLARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan 23 HR 573 plakalı otomobil, önce 23 ABT 233 plakalı hafif ticari araca ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafik kazası geçirmişlerdi! Yan yana toprağa verildiler Adana’da meydana gelen kazada hayatını kaybeden babaanne, dede ve 12 yaşındaki torununun cenazesi yan yana toprağa verildi.

11. Sınıf öğrencisi Melike’nin öldüğü trafik kazasında şok detay Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde bir cip ve otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden fen lisesi 3. sınıf öğrencisi kız çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Feci kazada cipi 17 yaşındaki Melike Moğol'un kullandığı ortaya çıktı.

Üç aracın birbirine girdiği trafik kazasında 1 ölü 6 yaralı var Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.