Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı istikametinden Erenler istikametine seyir eden O.D. (29) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

KAFASINI BARİYERE ÇARPIP ÖLDÜ

Meydana gelen kazada sürücü kafasını bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan O.K. ise yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Sürücünün cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

19 gün önce aldığı motosiklet sonu oldu Antalya'da, motosikletiyle seyir halindeyken karşıdan gelen minibüsle çarpıştıktan sonra feci şekilde hayatını kaybetti.

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.



