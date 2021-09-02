Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tatil için gittiği Dubai'de hastalığa yakalanan ve tedavisine başlanan Yaşar Holding'in önemli ismi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşar’ın vefatı, ailesini, iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selim Yaşar'ın vefatına ilişkin şirketten de açıklama gecikmedi.

Yaşar Holding’den yapılan yazılı açıklamada Yaşar’ın ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat ettiği ifade edilen açıklamada, “Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar ailesine, sevenlerine ve topluluğumuza başsağlığı dileriz” denildi.

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar ile Zuhal Yaşar çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Mustafa Selim Yaşar, 1956 yılında İzmir'de doğdu.

1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne üniversitesinden, 1980 yılında New York Üniversitesinden ve 1981 yılında New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden mezun oldu.

Nisan 2015 tarihinde başladığı Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ölene dek sürdürdü.

2 Eylül 2021'de, tatil için gittiği Dubai'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.