Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pitonun yakalandığı yerde bir kez daha daha yılan görülmesi üzerine Conington halkı panik oldu.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) bölgede daha fazla piton olabileceğine dair uyarıda bulundu.

“YA TERK EDİLDİLER YA DA AYNI YERDEN KAÇTILAR”

Korumaya aldıkları pitonların sahiplerini aradıklarını belirten RSPCA yetkilisi Justin Stubbs, “Birkaç gün arayla iki piton görmemiz tesadüf olamaz. Bu hayvanlar ya terk edildiler ya da aynı yerden kaçtılar” dedi.

Süper markette piton paniği! Görenler neye uğradıklarını şaşırdı Avustralya’nın Sidney şehrinde süpermarket zinciri Woolworths’ta alışveriş yapanlar, dev bir yılanın baharat rafından kafasını çıkartmasıyla şoka girdi.

AVM’de dev piton paniği! AVM kapatıldı, arama çalışması başlatıldı ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan Baton Rouge şehrinde bir AVM'de dev piton görülmesi büyük paniğe sebep oldu. AVM kapatılarak arama çalışmaları başlatıldı

Apartman dairesinden piton kaçtı! Yakaladığını boğabilir Japonya’da bir apartman dairesinden kaçan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı bölge halkını ve polisi alarma geçirdi. Zehirli olmadığı kaydedilen dev yılanın karşılaşabileceği kişileri boğabileceğinden endişe ediliyor.