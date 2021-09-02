Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl ağustos ayında evi yanan Kadir Kara, bilinmeyen bir numara tarafından arandı. İddialara göre, arayan kişi kendisine para yardımında bulunmak istediğini söyledi. 3 saat boyunca telefonda konuşma yapan Kara çifti toplamda 3 bin 100 lirayı dolandırıcıya kaptırdı.

Kara çifti, kendisini dolandıran kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

"3 BİN 100 LİRA DOLANDIRILDIK"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan mağdur Kadir Kara, “3 saat telefonda görüştük. Paranın gideceğini az çok tahmin ettim, ama arkadaş da çok düzgün konuşunca, dedim yardım edecek herhalde. 3 saat içinde benim 2 bin liramı dolandırdı. Bin 100 lira da eşimin parasını dolandırdı. Toplam 3 bin 100 lira bizi dolandırdı" diye konuştu.

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