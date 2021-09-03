Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faturalar geldiğinde gözlerine inanamayan ve muhtarlığa koşan mahalle sakinleri, bugüne kadar mahallede en fazla su faturasının 300 TL olduğunu, bir çok kişinin faturasının çift haneleri geçmediğini belirterek, “Son gelen faturalarda 300 liranın altında fatura bulunmuyor. Bir önceki dönem 200 TL su parası gelene son faturada bin TL’nin üzerinde su parası geldi. Mahallemizde bin 500, bin 600 TL’yi geçen faturalar var. Birçoğumuz otellerde asgari ücretle çalışıyoruz. Bu faturaları ödeme imkanımız yok. Yetkililerden mahallemize gelerek yerinde inceleme yapmalarını ve hatadan dönmelerini bekliyoruz” diye konuştular.

“YENİ SAYAÇLAR BAŞIMIZA BELA”

Mahallelerinde sayaçların değiştiğine dikkat çeken Kızılağaç Muhtarı Bayram Özen, “Mahalle sakinleri faturalar geldiği anda bir yanlışlık olabileceği düşüncesiyle muhtarlığa koşup geldi. Her gelen vatandaşımızın faturası beni de şaşkına çevirdi. Mahallemizde bugüne kadar 100 ile 300 TL arasında gelen faturalar 300 ile 1.600 TL arasında değişiyordu. Çok sayıda bin TL ve üzeri su faturası var. Su tesisatçısı arkadaşlarla yaptığım görüşmede yeni takılan akıllı sayaçların su borusu patladığında oluşan hava ile dönmeye devam ettiğini, böylelikle sürekli su kullanılıyormuş gibi yazdığını söylediler. Gördüğünüz gibi bu sayacı üflediğimde sayaç sürekli yazarken, üflemeyi bırakmama rağmen yazdığı rakamları silmiyor. Yetkililere durumu ilettiğimde yapacak bir şeyleri olmadığını, abone suyu kullandığı için bu faturaların geldiğini söylediler. Benim mahallemde yaşayan insanlar hamam veya yağlama yıkama çalıştırmıyor. 2 kişilik aile sabahtan akşama kadar otelde çalışıyor 8 bin 900 TL su faturası geliyor. Bu adamların evinde sulayacakları çiçek saksısı bile yok” dedi.

“YANGINI SÖNDÜREN HELİKOPTERİN BİZİM SAYAÇTAN SU ALDIĞINI DÜŞÜNDÜM”

Kızılağaç Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan, bugüne kadar en fazla 250 TL su faturası geldiğini belirterek “Bu ay bin 10 gelince gözlerimize inanamadık. Evde herkes şaşkınlık yaşadı. Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık. İnanın şu an sinirden gülüyoruz. Elimizden yapacak başka bir şey gelmiyor. Bu faturayı ödememize imkan yak. Bunun ardından başkaları gelecek onları da ödeyemeyeceğiz. İnanın ağlanacak halimize gülüyoruz” dedi.

Su faturaları drone ile kesildi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su faturalarının kesilmesinde drone teknolojisini kullanmaya başladı.

EPDK: Elektrik faturalarına ilave bedel söz konusu değil Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, görüşe açılan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Taslağı'na ilişkin düzenlemeyle tüketicilere ilave bedel çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

48 liralık faturası 4845 lira gelince neye uğradığını şaşırdı Manisa’da yaşayan Bircan Saray, üzerine kayıtlı faturalı telefon hattına her ay 48 TL öderken son faturanın 4845 TL gelmesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. Faturanın neden bu kadar fazla geldiğini öğrenmek için GSM operatörü bayisine giden kadın, kendi telefon hattı üzerinden 3 taksitle yaklaşık 15 bin TL’lik 3 telefon alındığını öğrenince konuyu yargıya taşıdı.