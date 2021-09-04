Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun bir aradan sonra 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde veliler, öğrenciler için okul kıyafetlerini almaya başladı. Belli başlı yerlerde satılan okul kıyafetlerinden almak isteyen vatandaşlar, Kocaeli'de bulunan mağazaların önlerimde uzun kuyruklar oluşturdu. Çocuklarına üniforma almak için mağazalara giden vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu ifade ederken, uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler ise okullar açılacağı için mutlu olduklarını dile getirdi.

"FAHİŞ FİYATLA SATILMASI BELİMİZİ BÜKÜYOR"

Okul kıyafetlerinin fiyatlarının gereğinden fazla pahalı olduğunu dile getiren Ahmet Erdem Güler isimli vatandaş, "Okulların açılması meselesi önemli, kıymetli. Açılırken de getirdiği maddi yükler önemli açıkçası. Aslında devlet okullarının özel kıyafet meselesi ile alakalı bir durum bu. Açıkçası belirli yerlere endekslenmiş olması yani il genelinde 2 veya 3 yerde olması ve aynı fiyat politikasıyla satılması, fahiş fiyatla satılması bizim belimizi büküyor. Benim 4 çocuğum var. Kıyafetlerimizi almaya kalkıştığımızda her yerden bulamıyoruz çünkü belirli kıyafetleri almak zorundayız. Fiyat politikalarını doğru bulmuyorum. Özel kıyafet meselesinin de tekrar gündeme gelip tartışılmasını daha doğru buluyorum" dedi.

"OKULA GİTMEK GÜZEL HİS"

Okula başladığı için mutlu olduğunu ifade eden Emre Güler isimli öğrenci, "5. sınıfa başlayacağım, okulu özledim. Arkadaşlarımdan ayrılıp yeni arkadaşlıklar kuracağım yeni okula başlayacağım için. Bence güzel bir his okula gitmek. Annemler çantama dezenfektan koyuyor onu elime döküyorum, maske takıyorum. Bugün kıyafet almaya geldik. Kırtasiye ürünlerinden de birkaçını aldık, kıyafetleri aldıktan sonra diğerlerini almaya gideceğiz. Lütfen ellerini temiz tutsunlar yoksa onlar da korona olurlar, bir de maske taksınlar" şeklinde konuştu.