Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde perşembe akşamı, plakası sahte olduğu belirlenen otomobile, polis ekipleri “Dur” ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis de peşlerine düştü.

OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kovalamaca sırasında İzmir Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Özdemir'e çarptı. 6 suçtan kaydı bulunan araç sürücüsü İsmail Kuşaslan ise olay yerinde yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün yanındaki 25 suç kaydı olan Ünal Bilici ise gözaltına alındı. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrem Özdemir, dün hayatını kaybetti. Özdemir, aynı gün Kestel ilçesinde toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İsmail Kuşaslan'ın hastanedeki tedavisi sürerken, Ünal Bilici dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilici'nin ifadesinde, haklarında yakalama kararı olduğu için kaçtıklarını söylediği belirtildi. Kuşaslan'ın da tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ifade edildi.

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