Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Özçelik yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Süleyman Kılınç yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yoldan çıktı. Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan Eda Kılınç ve Zeynep Zümra Kılınç yaralandı.

SIKIŞAN ŞAHIS EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası aracında sıkışan Ömer Özçelik, ekipler tarafından çıkartıldı.

Daha sonra sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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