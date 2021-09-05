Samsun'un Canik ilçesi Düzardıç Mahallesi'nde fındık toplayan baba oğul katırdan düştü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Fındık bahçesinde ürken katırın üzerinden düşen M.Ö. (32) ile 4 yaşındaki oğlu B.Ö. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba oğul tedavi altına alındı.

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