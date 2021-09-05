Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Sincan ilçesinde 356 dairenin bulunduğu bir sitedeki apartmanlarda çatlaklar meydana geldi. Kolonlarda ve dairelerin içinde bulunan çatlaklardan dolayı apartman sakinleri korku içinde yaşamaya devam ederken, bazı apartman sakinleri ise araçlarında kalmaya başladı.

“HİÇBİR GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Site sakinlerinden Bayram Koç, binalarda bulunan çatlakların son 1 aydır arttığını belirterek, “Geceleri yatamıyoruz, çok ses geliyor. Dış kapıları örtemiyoruz. Şu anda hiçbir can güvenliğimiz yok” dedi.

“BU BİNALARIN YIKILMASI GEREKİYOR”

Seslerini duyurmak istediklerini söyleyen Koç, “Bu binaların yıkılması mı gerekiyor, yenisinin mi yapılması gerekiyor ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ben 2 gündür arabamda yatıyorum. Battaniyem, yastığım arabamda. Bu binada toplam 16 daire var ve 16 daire de sokakta yatıyor. Buna ne çare varsa artık bunun yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Ankara'daki depremde bir evin duvarında çatlaklar oluştu Ankara’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremde Kırıkkale’de bir evin duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. Evde yattığı sırada depreme yakalanan 72 yaşındaki Mehmet Yıldız ise sallandığı esnada eşi ile birlikte hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

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