Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken, helikopterler de sortileri ile destek verdi.

EKİPLERİN YOĞUN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 helikopter ile havadan, 12 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile de karadan müdahale edildi. Canla başla çalışan ekiplerin çabası sonuç verdi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında 0,3 hektar orman ve 1,5 hektar da zirai alan zarar gördü.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yangınlar hakkında açıklama Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün çıkan 8 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Balıkesir'deki yangın kontrol altına alındı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.