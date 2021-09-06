Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

¥ Sabun gibi ürünler cildinizdeki pH dengesini bozabilir. Gül suyu ise bu dengeyi korur.

¥ Cildinizdeki fazla yağlardan arınmanızı sağlayacak olan gül suyu böylece sivilce ve akne oluşumunu da engeller.

¥ Gözaltı şişliklerinden dertliyseniz gül suyuyla tanışın. İltihap önleyici özelliğe sahip gül suyu şişliği azaltacaktır. Tek yapmanız gereken gül suyunu bir süre buzdolabında soğutup cildinize öyle uygulamak…

¥ Gözenek ve yağları temizleyen gül suyu cildinizi en iyi nemlendirme için de hazırlar. Ayrıca şüphesiz en iyi toniktir. Düzenli kullanımda cildinizin kirden arındığını görebilirsiniz.

¥ Yüksek antioksidan içeren gül suyu cildinizi temiz ve sağlıklı tutarak yaşlanmayı geciktirir.

¥ Hassas ciltler için uygun ürünü bulmak epey zordur. Doğal yapısıyla gül suyu kızarıklığı ve tahrişi azaltarak bakım rutininizin olmazsa olmazı olacak.

Egzamaya sıra dışı tedavi: Cilt bakterileri Bilim adamları, çoğu kişinin derdi egzamaya karşı sıra dışı bir tedavi yöntemi üzerinde çalışıyor. Araştırmacılar, egzamayı faydalı cilt bakterileriyle alt etmeyi planlıyor.