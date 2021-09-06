Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

¥ Makyaj öncesinde cildi hazırlamak çok önemli. Sabah uyanır uyanmaz cildinize buz sürdüğünüzde makyajınız daha uzun süre dayanacaktır.

¥ Yağlı cilt, rahatsız edicidir. Cildinize yapacağınız düzenli buz masajı ile yağ salınımı da azalacaktır.

¥ Buz genelde yaralanmalarda ve şişliklerin indirilmesi için kullanılır. Sivilcelerde de buzun rahatlatıcı etkisinden yararlanabilirsiniz. Ancak sivilcenizin içi bakterilerle doludur. Bu yüzden buzu cildinizin diğer bölgelerine sürmemelisiniz.

¥ Uykusuz bir gecenin sabahında şiş gözlerle dolaşmak pek sevilmez. Buz küpleriyle şiş gözlerinizi yatıştırabilirsiniz. Aman dikkat! Göz çevrenizin hassas olduğunu unutmayın.

¥ Geniş gözenekler epey can sıkar. Buz ile kimyasaldan uzak bir şekilde gözeneklerinizi küçültebilirsiniz. Soğuk etkisiyle kırışıklıkları geren buz yüzünüze daha da canlı bir görünüm kazandıracaktır. Gözeneklere etkisi sayesinde siyah noktaların oluşumunu da engeller. Cildinizdeki nemi kilitli tutacak olan buz daha genç görünmenize de yardımcı olacaktır.

¥ Cildiniz solgun mu gözüküyor? O zaman makyajın yerine buzdan da faydalanabilirsiniz. Her sabah buz küplerini yüzünüzde gezdirin. Böylece soğuk kan dolaşımını hızlandıracak ve cildinize renk getirecektir.

Gül suyuyla tanışma vakti Gül suyu cilt için âdeta bir hazine niteliğinde. Nemlendirici, arındırıcı, yatıştırıcı ve gençleştirici özelliğiyle gül suyunun cilde faydalarını keşfetmenin tam zamanı...