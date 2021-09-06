Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de minibüse binen yolculardan birisi rahatsızlandı. Minibüs sürücüsü hattından çıkarak ambulans gibi kullandığı minibüs ile yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

HATTINDAN ÇIKARAK HASTANEYE SÜRDÜ

Güzergahında seyir halinde olan minibüs sürücüsü Ercan Danışmaz’ın aracında bir kişi fenalık geçirerek bayıldı. Yolcular gencin bayıldığını belirterek sürücüyü bilgilendirdi. Sürücü Ercan Danışmaz’da hattından çıkarak direk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne minibüsü sürdü.

AMBULANS GİBİ MİNİBÜS KULLANDI

Onlarca yolcusu ile birlikte ambulans gibi minibüsü kullanan sürücü, baygın genci hastaneye yetiştirdi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu olay minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı.

“DİREKT HASTANEYE GÖTÜRDÜM”

Olay hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ’de şoförü Ercan Danışmaz, “Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergâhımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım” diye konuştu.

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