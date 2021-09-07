Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aileyi ziyarete gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, en kısa zamanda ev sözü vermişti. TOKİ tarafından Şahin çifti için yaklaşık 100 metrekare oturma alanına sahip tek katlı binanın yapımı tamamlandı. Halen AFAD tarafından kendilerine tahsis edilen konteynerde hayatlarını sürdüren Şahin çifti, gelecek hafta kendilerine anahtar teslimi yapılacağını açıkladı. Arıcılık yapan İlyas Şahin (59) “Allah izin verirse eve gireceğiz ancak eşyamız yok. Yardım olursa çok iyi olacak” dedi.

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