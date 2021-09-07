Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde sıraya girdi.

Ekmek sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T.'nin (16) “Ne bakıyorsun” demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

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