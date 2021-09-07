Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adını Feriha Koydum, Umutsuz Ev Kadınları, Yasak Elma gibi çok sayıda dizide oynayan ünlü tiyatrocu İncilay Şahin hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası verdi. Oyuncular Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

39 yıldır komada olan eski futbolcu hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Futbol Takımı'nın ve Paris Saint-Germain'in (PSG) eski futbolcusu Jean-Pierre Adams, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım korona virüsten hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım babasının ölümüyle yıkıldı. Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü?" diyerek acı haberi sosyal medyadan duyurdu.