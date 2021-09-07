Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumuna yanlarında 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocukla gelen F.İ, ve A.D, bir süre sonra çocukları, ‘yürüyüşe gidiyoruz’ diyerek yalnız bıraktı. Otomobilin içindeki çocuklara kek ve meyve suyu bırakan ikili, uçurumun dibine define aramak için iniş yaptı. Aramalarından bir sonuç alamayan iki kişi dönüşe geçti.

AFAD VE UMKE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bir türlü uçuruma indikleri yolu bulamayan iki kişi yaklaşık 9 saat sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kaybolduklarını bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri hareket etti. Ekipler ilk olarak otomobil içinde çocuklara ulaşarak güvenli bölgeye aldı.

MAHSUR KALAN İKİLİ KURTARILDI

Yapılan aramalarda kaybolan iki kişinin yeri tespit edilemedi. Ertesi günün sabah saatlerinde daha kapsamlı arama çalışmasında UMKE'ye ait termal kameralı arama kurtarma dronesi ile iki kişinin yeri tespit edildi. Görüntülendiklerini anlayan ikilinin yüzlerini kapatmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. İki kişinin bölgeye kurulan ipli sistemlerle 2 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. F.İ ve A.D daha sonra sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

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