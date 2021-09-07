Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Mahallesi Candan Tarhan Bulvarı üzerinde eski hurda bir aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Yangında içeride uyuduğu öğrenilen ve sokakta yaşayan bir vatandaş başka bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

"BEN YAKMADIM"

Aşırı derecede alkollü olduğu iddia edilen vatandaş "Ben yakmadım, bu işte sabotaj var başka birisi yaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darp edilip parası alınan evsiz adama polis şefkati Bursa’da kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilen ve parası alınan evsiz adam için, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Çöp konteynerinin yanında yatan adam, ekipler tarafından önce sağlık kontrolüne ardından barınma evine götürüldü.

Çıkan yangında Suriyeli aile evsiz kaldı Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çatı yangını kısa süreli panik yaşattı.