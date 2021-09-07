Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis memuru Ali Karakaya (46), 25 gün önce Covid-19’a yakalandı. 20 günden beri hastanede tedavi altında olan Karakaya’dan bu sabah acı haber geldi.

DUYANLAR HÜZNE BOĞULDU

Karakaya’nın ölümü ailesi ve meslektaşlarını hüzne boğdu

Koronavirüse yenik düştüler: Biri 16, diğeri 22 yaşında Kırıkkale’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üç çocuk annesi kadın koronavirüsten hayatını kaybetti Denizli'nin Çameli ilçesinde korona virüse yakalanan üç çocuk annesi 58 yaşındaki kadın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.