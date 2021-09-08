Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yüzmek ve güneşlenmek için Santa Monica plajına gidenler gözlerine inanamadı.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Ünlü Santa Monica plajına gidenler, boynuna bağlı iple kumsalda yürütülen bir zürafayla karşılaştı. Bazıları, “Evcil hayvanını dolaştıran tuhaf bir Los Angeles sakini” diye şaka yaparken zürafanın bir etkinlik için özel bir kulüp tarafından kiralandığı, bacakları açılsın diye yürüyüşe çıkarıldığı öğrenildi.

TEPKİ GELDİ

Twitter’da görüntüleri paylaşılan olay büyük ilgi görürken, hayvanseverler zürafanın böylesine sıcak bir havada özel amaçla kullanılmasına tepki gösterdi.

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