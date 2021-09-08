Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin, 5 gündür 16 yaşındaki lise öğrencisi Ümüd Can Özden'i arıyordu. Ailesinin umutla iyi haber beklediği Özden'den acı haber geldi. 16 yaşındaki gencin, bir inşaatta asılmış halde cansız bedeni bulundu.

EVDEN YEMEK YEMEK İÇİN ÇIKMIŞ

Alınan bilgiye göre, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelmişti. 3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Özden'den akşama kadar haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu bildirilmişti. Ümüd Can Özden Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü.



BİR İNŞAATTA BULUNDU

Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu. Özden'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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