Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasıyla birlikte kantinler de hizmet vermeye başladı. Kantinlerde temassız alışveriş yapılabilecek sistem oluşturuldu. Birçok okulda başlanan sistemle birlikte çocukların paraya dokunmadan güvenli alışveriş yapmaları amaçlanıyor. Öğrencilere anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısının temassız ödeme yapılabilecek kartı veriliyor. Veli veya öğrenciler tarafından karta bakiye yükleniyor. İstediği ürünü ekrandan gördükten sonra cihaza kartını okutan öğrenciler temassız bir şekilde alışverişini tamamlıyor. Veliler de cep telefonları üzerinden çocuğunun ne yediğini görebiliyor.

Herhangi bir yiyeceğe alerjisi olan bir öğrenci olması durumunda ise veli sistemden söz konusu yiyeceği yasaklayabiliyor. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu “Öğrenciler bu kartla her alışveriş yaptığında ekstradan puanlar kazanacak ve bu puanları ürün alırken kullanabilecek. 250-300 okulumuzda bu sistemden bulunuyor. Öğrencilerden herhangi bir komisyon alınmıyor” dedi.

Okula giden çocuğun bağışıklığını güçlendirin Uzun süre evde kapalı kalan çocukların bağışıklığı zayıfladı. Yüz yüze eğitimle yeniden kalabalıklara karışan çocukları, başta Covid-19 olmak üzere virüs ve bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı korumak için güçlü bir bağışıklık gerekiyor.

Okullarda yüz yüze eğitim başladı Koronavirüs tedbirlerinin alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda 1,5 yıl aranın ardından haftada 5 gün yüz yüze eğitim başladı.