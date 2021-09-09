Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'da çiftçilikle uğraşan 71 yaşındaki adam, tarlasından döndüğü esnada kullandığı traktörün kontrolünü kaybedince faciayı yaşadı. Devrilen aracın altında kalan talihsiz adam feci şekilde can verdi. O esnada traktörde olan oğlu ve kızı da yaralı kurtuldu.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK SONUNU GETİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Dursun Ateş yönetimindeki traktör engebeli tarla yolunda bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak devrildi. 71 yaşındaki sürücü Ateş traktörün altında kaldı. Traktörden atlayan oğlu Safi ve kızı Mehtap ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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