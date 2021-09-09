Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Düzce’nin Çilimli ilçesinde nikahlarını yapan Rüştücan Ulcay ile Münire Ulcay, dünya evine girmelerinin ardından şehir merkezine gitmek için yola çıktı. Çilimli’den Düzce istikametine seyir halinde olan Damat Rüştücan Ulcay idaresinde ki motosiklet, D-100 Karayolu olimpiyat kavşağı yakınlarında Ç.D. idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

YENİ EVLENMİŞLERDİ

Çarpışmanın etkisi ile sürüklenen motosikleti görenlerin haber vermesiyle olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Kask kullanan Rüştücan Ulcay ile yeni evlendiği eşi Münire Ulcay’a ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Motosiklet sürücüsü Rüştücan Ulcay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Münire Ulcay ise sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Münire Ulcay’da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen Ulcay ailesi, çocuklarının motosiklet üzerinde cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Ambulans ve bölgede bulunan ekipler aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Kazadan saatler önce nikah kıyan çiftin, Düzce şehir merkezine gezmek için gittikleri öğrenildi. Genç çiftin nikahlarında çekilen mutlu fotoğrafları ise son görüntüleri oldu. Hastanede hayatını kaybeden Münire Ulcay, sosyal medya hesabından son paylaştığı gönderi de eşi ile birlikte çekildiği fotoğrafın altına "Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile. Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile" yazarak, videosu ile mutlu anlarını paylaştı.

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