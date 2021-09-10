Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güneşli Mahallesinde bir evin zemin katına 47 tane kaçak göçmenin kamyonetle getirildiğini tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipler 47 kaçak göçmeni yakalayarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Olayla ilgili çalışma yapan ekipler H.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Kayıtsız göçmenler toplanacak Mülteci politikası için hükûmet yeni bir yol haritası hazırlıyor. Şehirlerde toplu hâlde yaşamaları önlenecek. Kaçak mülteci çalıştıran işverenlere sıkı denetim geliyor. Suriye sınırındaki kamplarda hazırlıklar da hızlandırıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiler, 25 göçmen yakalandı Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.