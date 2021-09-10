Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlıklarını tamamlayarak 1 Eylül'de Karadeniz’in mavi sularıyla buluşan balıkçı tekneleri, yaklaşık 8 ay boyunca av mesaisi yapacaklar. Yemeklerini birlikte yiyen, vakitlerini birlikte geçiren balıkçılar, ailelerinden uzakta kader ortağı oluyor.

AV SEZONUNU AÇTILAR

Ağustos ayının sonlarına doğru Karadeniz'in farklı kentlerinden Sinop'a gelen balıkçılar, av sezonunun başladığı 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek teknelerle demir aldı. Bu teknelerden biri de 28 tayfası bulunan "Deniz Ana" oldu.

MAVİ SULARA AÇILDILAR

Çoğunluğu Ordu'dan gelen tayfası ile "Deniz Ana", son hazırlıkların tamamlanmasıyla akşam saatlerine doğru Sinop'taki Demirciköy Limanı'ndan hareket edip, mavi suları yararak ilerlemeye başladı. "Deniz Ana", Karadeniz'de bir süre martılar eşliğinde yol aldı. Furkan kaptan ve tayfası hava durumunu kontrol etti. Fırtına ve yağış nedeniyle "Deniz Ana", bir kıyıya yanaştırıldı. Avlanamadıkları süre içinde tekneden ayrılmayan tayfa, çoğunlukla televizyon izleyerek vakit geçirdi. Tayfadan kimi ailesiyle görüntülü sohbet etti kimi de teknedeki eksikleri gidermeye çalıştı.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI AVLANMAYI ENGELLEDİ

Büyük umutlarla yola çıkan tayfa, kötü hava şartları yüzünden ilk günlerde avlanmakta sıkıntı çekti. Umduğunu bulamayan balıkçılar, avlanamayınca teknede yapılacak işlere yöneldi. Rüzgarlı ve yağışlı havayı öngören Furkan kaptan, çareyi Ereğli Limanı'na demir atmakta buldu. Bu sırada teknenin makinisti, motordaki sıkıntıları gidermeye çalıştı. Aşçı, bir sonraki öğünün yemeğini hazırladı. Tayfanın bir kısmı ise balık ağlarını kontrol etti.

“ÖNCE MALA ZARAR GELSİN”

Teknenin kaptanlarından 63 yaşındaki Cengiz Altunelli, AA muhabirine, 41 yıldır balıkçılık yaptığını ve teknedeki personelle aile gibi olduklarını söyledi. Teknedeki her bir çalışanını çocuğu gibi sevdiğini ve hiçbirine zarar gelmesini istemediğini anlatan Altunelli, "Önce mala zarar gelsin, adama hiç zarar gelmesin. Elimizden geldiği kadar onları da evladımız gibi korumak durumundayız." dedi.

“BU SENE GÜZEL HAMSİ OLACAK”

Teknenin kaptanlarından Furkan Altunelli (32), 13 yaşından beri denizlerde olduğunu ve yeni av sezonunun güzel geçeceğine inandığını dile getirdi. Bu yıl hamsiden umutlu olduklarını belirten Altunelli, şunları söyledi: "Geçen sene biraz palamut çıkmıştı, hamsi de oldu. Pandemiden dolayı lokantalar kapalıydı. Vatandaş evine hapsolmuştu. İstediğimiz avcılık yapılmadı. Devlet ince hamsinin tutulmasına izin vermedi. Doğru da yaptı. İnce balığı tutmamak gerek, sonuçta o bizim geleceğimiz. Hamsi bizim kıyılarımızda kaldı, karşı kıyılara gitmedi. Geçen sene büyük bir hamsi yoğunluğu oldu. Biz umut ediyoruz ki bu sene güzel hamsi olacak, boyu da büyük olacak."

“GEMİDE İSTEDİĞİN GİBİ HAREKET EDEMİYORSUN”

Teknenin aşçısı Hakkı Aydın, tekneyi yüzen bir eve benzettiğini kaydetti. "Yemek olarak bir standardımız yok. Ne uygun görüyorsak o gün için ona göre yemek hazırlıyoruz. Yeter ki insanlar aç kalmasın." diyen Aydın, teknede aşçılığın hem olumlu hem olumsuz yanları olduğunu anlattı. Teknede aşçılık yapmanın zorluklarına değinen Aydın, şunları söyledi: "Gemide istediğin gibi hareket edemiyorsun. Alan konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Sürekli dalga var ve sallanıyorsun. Mutfak sıcak ve havalandırma sistemi yüzde 90 yok diyebiliriz. O konuda sıkıntılarımız var. Bir saatin yok, dakikan yok. Sürekli verimli olmak zorundasın. Onun haricinde işini seven birisi için bunlar hiç önemli değil."

Selin vurduğu Bozkurt'ta balıkçılar 'Vira Bismillah' diyemedi Geçtiğimiz haftalarda sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasına rağmen balıkçılar Karadeniz'e açılamadı.

Açık deniz balıkçılık turnuvasında oltada Türkiye rekoru kırıldı Avrupa'nın önde gelen açık deniz balıkçılık turnuvaları arasında gösterilen, bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen Tuna Masters Teos'ta ilk gün sona erdi.

Sezonun açılmasıyla balıkçılar ilk siftahlarını yaptılar 1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece yarısı ağlarını denize attılar. Deniz özlemlerini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu.