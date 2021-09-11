Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da nişanlısından ayrıldıktan sonra, rahatsız etmeye devam ettiği iddia edilen şahıs, söz konusu kadının kuzenleri tarafından dövülüp uçurumdan atıldı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DAĞLIK ALANDA AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde polis ekipleri, bir kişinin gece saatlerinde evinden kaçırılarak darbedildiğini ve uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, dağlık alanda yaptıkları araştırma neticesinde Nurullah O'yu (29) ağır yaralı ve baygın halde buldu.

Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah O. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, Nurullah O'nun kaçırıldığı aracın, eski nişanlısı S.U'nun kuzenleri Hüseyin U. (28) ile İlyas T'ye (28) ait olduğunu belirledi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlıların, Nurullah O'yu, kuzenleri S.U'yu ayrıldıktan sonra rahatsız etmeyi sürdürdükleri için kaçırdıklarını ve darbettiklerini söyledikleri öğrenildi.

İşlemlerinin ardından "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli cinsel saldırı" ve "nitelikli yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski sevgilisini darp eden şahıs 10 yerinden bıçaklandı İzmir’de eski sevgilisini darp eden şahsa yoldan geçen bir kişi müdahalede bulundu. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi eski sevgilisini darp eden şahsı ve yanında bulunan arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Kendisini darp edeni buldu, 7 yerinden vurdu Okmeydanı’nda bir grup, bir araç kiralama firmasına baskın düzenleyip iş yerindeki 2 kişiyi darp edip kaçtı. Kaçarken düşürdükleri silahı alan kişi, kendisini darp eden şahsı 7 yerinden vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan ekipler tarafından yakalandı.