Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de havaların soğumasıyla birlikte üşüyen yaşlı adam, ısınmak için çareyi elektikli battaniyede buldu. Battaniyenin bir süre sonra tutuşmaya başlamasıyla birlikte yangın çıkması üzerine talihsiz adam, feci şekilde öldü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Konuralp Mahallesi Hüseyin Sokak'ta Labarnas Alpman'ın (75) yaşadığı evde yangın çıktı. Evdeki dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin bir bölümünde etkili olan yangını söndürdü. İçeride birilerinin olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Alpman'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

YANGININ SEBEBİNİN ELEKTRİKLİ BATTANİYE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Alpman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıktığı, Alpman'ın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Dehşet anları! 4. kattan önce kızını sonra kendisini attı Afyonkarahisar'da bulunan bir binada yangın çıkması üzerine, 4. katta oturan anne; önce kızını, sonrada kendisini vatandaşlar tarafından açılan battaniyenin üzerine attı.

3 yaşındaki çocuk yangında öldü Artvin'de elim bir olay yaşandı. Küçük çocuk evde çıkan yangında hayatını kaybetti.