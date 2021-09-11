Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 Ağustos'ta sel felaketi ile sarsılan Sinop yaralarını sarmaya çalışıyor. Ayancık ilçesine giderek selzedelerin sohbet eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasaoğlu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

BAKAN KASAPOĞLU BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret ederek selzedelerin sorunlarını dinledi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinop'ta yaşanan selin ardından deniz tekrar masmavi oldu Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından kahverengiye dönen deniz, haftalar sonra yeniden masmavi görünüme kavuştu.

Sinop'taki selden yeni görüntüler ortaya çıktı Sinop'un Ayancık ilçesi ve Babaçay köyünde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.