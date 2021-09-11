Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilyurt İlçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Limonlu Sokak'ta bulunan TOKİ Konutlarında ikamet eden C.E. ile görüşmek için şahsın ikametine gelen husumetlileri olduğu belirtilen M.A., M.C.Y. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada aldıkları bıçak darbeleri sonucunda M.A. ile M.C.Y. yaralanırken, C.E. ise ekipler tarafından olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan M.A., Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet döner bıçağı buldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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