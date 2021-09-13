Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Atakum ilçesinde otomobil yayaya çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA FIRLADI

Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde akşam meydana gelen kazada Ümit Y. (19) idaresindeki 55 AFT 786 plakalı otomobil yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 50 yaşındaki Mustafa Çelik'e çarptı. Otomobilin çarpmasının etkisiyle havaya fırlatarak yola düşen Mustafa Çelik ağır yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Ümit Y. ise Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınıp bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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