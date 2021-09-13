Çanakkale'de ikamet eden 38 yaşındaki Garip Düger, vefat eden amcasının cenazesine katılmak için Şanlıurfa'ya gitti. Şahıs, cenaze sonrası evine doğru yola koyuldu. Düger'in sürdüğü otomobil ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Düger, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
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Cenazeden dönen adamın feci sonu
13.09.2021 - 18:05 | Son Güncelleme: 13.09.2021 - 18:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü can verdi. Merhumun cenazeden döndüğü ortaya çıktı.
Çanakkale'de ikamet eden 38 yaşındaki Garip Düger, vefat eden amcasının cenazesine katılmak için Şanlıurfa'ya gitti. Şahıs, cenaze sonrası evine doğru yola koyuldu. Düger'in sürdüğü otomobil ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Düger, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : cenaze,kaza,şanlıurfa,öldü,
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