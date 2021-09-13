Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti. Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı. Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

İçişleri Bakanı Soylu: 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik İçişleri Bakanı Soylu: 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engellediğini belirterek, "Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı" dedi.

Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da polis ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmada 299 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.