Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti. Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı. Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
İçişleri Bakanı Soylu: 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni engelledik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda 1 milyon 250 bin kaçak göçmeni sınırda engellediğini belirterek, "Biz bu tedbirleri almamış olsaydık, 1 milyon 250 bin kaçak göçmen Türkiye'ye gelmiş olacaktı" dedi.
Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da polis ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmada 299 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.
Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada açıklarındaki bir yelkenli ile balıkçı teknesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti. Düzenlenen 2 ayrı operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 251 düzensiz göçmen tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı. Geyikli Feribot İskelesi'nden karaya çıkarılan göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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