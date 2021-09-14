Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da alkollü bir mekanda yemek yiyen kadın, yan masadaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine kadınlar birbirine girdi. Kadınlardan biri diğerini, bayıltana kadar dövdü .

KALDIRIMA DÜŞÜP BAYILDI

Olay, gece saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde içkili bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada bulunan Bahar S. (34) adlı kadın ile tartışan şüpheli A.Ş., kadını darp etti. Aldığı darbelerin etkisiyle kaldırıma düşüp bayılan kadına ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Polis ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemleri alırken, sedyeyle ambulansa bindirilen kadın önce Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı daha sonra kafa travması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Şüpheli A.Ş. ise Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocasını darp eden şahsı tekme tokat dövdü Antalya'da iki grubun birbirine girmesi sonucu kocası darp edilen kadın öfkelenerek, eşine saldıran genci tekme tokat dövdü.

Darp ettiği babası şikayetçi olunca, konteyneri ateşe verdi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adam, alkollü oğlu tarafından darp edildi. Karakola giderek şikayetçi olan yaşlı adam, oğlunun kendisini darp ettikten sonra konteyner evini de yaktığını ileri sürdü.