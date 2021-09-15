Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp savrularak orta şeritte durdu. O sırada yoldan geçen vatandaşlar kaza yapan aracın sürücüsüne yardıma koştu. Bu sırada arkadan hızla gelen araç duramayarak diğer araca ve yardım için duran vatandaşlara çarptı. Kazada kimlikleri henüz belli olmayan 1 kişi hayatını kaybederken, A.K, E.B, B.O. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden şahıs, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir mevkii Basın Ekspres istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince kaza yaptı ​Erdek’te epilepsi nöbeti geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce 1 araca ardından trafik tabelasına, 2 ağaca ve kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtan sürücü ile yanında bulunan 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da feci iş kazası! Erzurum'da feci bir iş kazası oldu. Heyelan iş makinasının üstüne geldi, içindeki işçi sıkışarak can verdi.