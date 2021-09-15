Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Elazığ’ın Salkaya köyünde ‘Kendi Sebzeni Kendin Topla’ etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında 65 yaşındaki 5 çocuk babası Fethi Çakmak yol kenarında bulunan 20 dönümlük arazisine meyve ve sebze ekti. Bir kısmını toptancılara satan Çakmak, kalan kısmı da marketlerde artan fahiş fiyatlardan dolayı vatandaşlara açtı. Tarlaya gelen vatandaşlar taze meyve sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Vatandaşlar kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar meyve ve sebzeyi satın alarak hem stres atıyor hem de çocuklarını doğa ile iç içe yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

“BU İŞİ YAPMAKTAN ZEVK DUYUYORUM”

Yıllardır bu işi yaptığını söyleyen tarla sahibi Fethi Çakmak, "Bu işi yapmaktan zevk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar Elazığ halkına üretim yapıp bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kendin toplama sistemini gerçekleştirdik. Burada ailece geliyorlar kendileri toplayıp topladıklarını ürünü tartıyorlar hem de ailece doğada gezmiş oluyorlar” şeklinde konuştu.

“KENDİ ELLERİYLE TOPLAYIP GÖTÜRÜYORLAR”

Sebze hasat etkinliğinde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan "Burada özellikle vatandaşların hasat döneminde ihtiyaç duydukları sebzeleri kendi araçlarıyla buraya gelip ailece kendi elleriyle toplayıp tartımını da kendi elleriyle yaptıktan sonra uygun fiyatlarla tüketmek üzere alım işini gerçekleştiriyorlar. Bu da çok güzel bir kültürü inşallah ilimizden sonra diğer illere de örnek olacak şekilde hayata geçiriyor. Burada hedefimiz özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin son dönemde beton yığınları içerisinde kaldığı tarladan, topraktan ve doğadan uzaklaştığı bir dönemde çocukların ebeveynleriyle birlikte gelip tarladan Elazığ’a has tadı ve kıvamı olan bu sebzeleri kendi elleriyle toplayıp götürmeleri bizim için çok önemli bir durum. Dolayısıyla biz bunu devam ettirme noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elazığ ili sebze üretimi açısından sadece Türkiye’nin iç piyasasına değil, dünyanın birçok ülkesine Elazığ’dan ihraç ettiğimiz kurutmalık organik domatesin hasadını ve kurutma işlemlerini yapmıştık. Biz sadece bölgenin değil Türkiye’nin birçok iline Elazığ’dan sebze gönderiyoruz. Kapalı seraların dışında birçok köyümüzde Elazığ’ımıza has dolmalık biberimiz, patlıcanımız ve yerel domateslerimizi açık tarlalarda üretimini gerçekleştirip hem iç piyasaya hem de dış piyasaya pazarlıyoruz. Elazığ ilimizde yaklaşık 180 bin dekar alanda biz sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplamda yılık 80 bin ton civarında hasat yapıyoruz” dedi.



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