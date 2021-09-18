Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli etkili olacak.

VATANDAŞLARA DİKKATLİ OLUN ÇAĞIRISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji'den 4 bölge için uyarı: Yoğun sağanak geliyor! Meteoroloji'den yapılan açıklamada bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde bugün yoğun sağanak beklendiği duyuruldu.