Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı İstiklal Caddesi, Yunus Emre Parkı yanında park halindeki bir otomobilin ön kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İzmir’de orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın İzmir’in Buca ilçesinde içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu depo ve atölyesinde çıkan yangın, 20 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesi ile yaklaşık 3 saat içerisinde söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Orman yangınlarına karşı tarihi ağaçlara alüminyum folyo tedbiri ABD'nin California eyaletinde bulunan Sekoya Ulusal Parkı'nda süren orman yangınlarında tarihi ağaçlar zarar görmemeleri için itfaiye ekipleri tarafından ısıya dayanıklı battaniye ve alüminyum folyolarla sarıldı.