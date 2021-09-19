Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde 8 aylık hamile Medine K. (23), eşi ile ayrı odalarda uykuya daldı.

Sabah uyanan adam, eşini uyandırmak için odasına gitti. Eliyle dokunması ve seslenmesine rağmen eşi uyanmayan şahıs, durumu polise ve 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının ve bebeğinin öldüğünü tespit etti.

KORONAYA YAKALANMIŞTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve sara hastası olduğu öğrenilen kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Uzmanlardan hamilelere uyarı: “Delta Varyantı hamilelerde ölüm riskini artırdı” Koronavirüsün Delta Varyantının vaka artışları devam ederken hamilelerde de ağır bir hastalık tablosu çiziyor. Bilim adamları Delta’nın aşı olmayan gebelerde ölüm riskini 4-5 kat artırdığına dikkat çekerek, hamilelerin bir an önce aşı olması gerektiğini öneriyorlar.

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