Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de avukatlık yapan O.K. hakkında müvekkilini 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla dava açıldı. Duruşmaya sağlık problemleriye katılamayan tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını istedi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, O.K'ye "belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi. O.K. için tutuklama kararı çıkarıldı.

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