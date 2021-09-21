Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın Ulus ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Gülten Özsoy, 5 yıl önce KOAH hastası eşi için yapımına başladığı kozalak pekmezi üretimini yılda 5 tona çıkardı. Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) desteklerinden faydalanan Özsoy, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Pekmezin faydalarını gördükten sonra öncelikle çevresinden siparişler almaya başlayan Özsoy, artan talep üzerine ORKÖY desteklerinden de faydalanarak üretimini artırıp aile bütçesine katkı sağlamaya başladı.

YILDA 30 KAVANOZDAN 5 TON ÜRETİME

Pekmezin eşinin öksürüğüne ve akciğerlerine iyi geldiğini fark etmesiyle yıl boyunca evinde üretim yaptığını dile getiren Özsoy, "İlk olarak eşim için yılda 30 kavanoz yapıyordum. Eşim faydasını gördükten sonra arkadaşlarına tavsiye etti. Faydasını gören arkadaşları da başkalarına tavsiye etti. Ardından 10 kavanoz, bir kasa halinde siparişler almaya başladık. ORKÖY Bölge Müdürlüğünden yüzde 20'si hibe, geri kalanı 3 yıl faizsiz geri ödemeli destek aldık. İlk yıllarda yılda 1 ton olan üretimimizi bu yıl 5 tona kadar çıkardık. Türkiye'nin bütün illerinden ve yurt dışından siparişler alıyoruz" diye konuştu.

Özsoy, koronavirüse yakalananların da tedavi sürecinde ve sonrasında kozalak pekmezine rağbet gösterdiğini aktardı.

Yılda 8 ton üretiyor, 150-200 bin arasında kar kalıyor Devlet desteğinden faydalanarak tohumunu Çin'den getirttiği 'mor çilek'te üretime başlayan Havva İnanç, "12 dekar arazimin yüzde 60'ında mor çilek yetiştiriyorum. Yılda 5 ile 8 ton arasında ürün üretiyorum. Ortalama masrafları çıktıktan sonra yılda 150-200 bin arasında kar kalıyor" dedi.