Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs bu defa Eskişehir'de bir aileyi yok etti. Aşı olmadığı öğrenilen bir vaiz, ailesiyle birlikte Covid-19'a yakalandı. Anne babasıyla birlikte hastanede tedavi altına alınan vaizin, ebeveynleri hayatlarını kaybetti. Tedavi sürecinde olduğu için anne babasının öldüğünü öğrenemeyen talihsiz adam da çok geçmeden virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

EŞİNİN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eskişehir İl Müftülüğünde görevli vaiz Akif Aykanat, korona virüs tedavisi gördüğü esnada hayatını kaybetti. Aşı yaptırmadığı öğrenilen Aykanat’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan Altınevler Camii’nde kılındıktan sonra Eskişehir Asri Mezarlığına defnedildi. Bir çocuk babası Akif Aykanat’ın eşinin hamile olduğu ve tekrar bir çocuk dünyaya getireceği öğrenildi. Vaizin ölümünün ardından acı gerçek ortaya çıktı. Aykanat’ın, korona virüs tedavisi gören annesi Meryem Aykanat (61) ve babası Yunus Aykanat’ın da (62) geçtiğimiz hafta bir gün arayla vefat ettiği, tedavi sürecini olumsuz etkilememesi için ölüm haberlerinin kendisine verilmediği öğrenildi. Cenaze namazına İl Müftüsü Bekir Gerek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE VE BABASININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ VERİLMEDİ

Sosyal medya hesabından başsağlığı ve üzüntüsünü dile getiren bir paylaşımda bulunan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, şunları kaydetti:

"Eskişehir il vaizimiz, muhterem hocamız Akif Aykanat Covid sebebiyle rahmeti Rahmana kavuşmuş, Hakka yürümüştür. İlmi, ameli, ve hizmeti ile herkesin takdirini kazanan hocamızın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Rabbim ailesine tüm sevenlerine ve teşkilat mensuplarına sabrı cemil versin. Ailesinin, sevenlerinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Akif hocamızın tedavi sürecinde olması sebebiyle olumsuz etkilenmemesi için vefat haberini paylaşamadığımız babası, annesine ve kendisine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah."

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