Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Bölge Trafik Kontrol Noktasında şüpheli olduğu düşünülen bir araç durduruldu. E. D.’ye ait olduğu öğrenilen otomobilde ekipler tarafından arama yapıldı.

2 TÜFEK 68 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler yapılana aramada çikolata kutusunda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobilin sürücüsü E. D.’nin ikametinde de arama yapan polis ekipleri, 2 adet av tüfeği, kurusıkı tabanca, 68 adet fişek ele geçirdi.

Kırıkkale KOM polisi tarafından gözaltına alınan E.D. emniyette sevk edildi, emniyette işlemleri sürüyor.

Silahlı yaralama olayına karıştı, kovalamaca sonucu yakalandı Adana’da polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücünün silahla adam yaralama olayından arandığı için kaçtığı öğrenildi.