Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Arpazı köyünde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Şaşmaz ailesi 5 yıl önce devlet desteği ile birkaç koyun aldı.

Koyunlara gözü gibi bakarak üretime katkı sağlayan aile, ağıla giren kurtlar nedeniyle büyük kayıp yaşadı.

Kurtların parçaladığı 13 koyun nedeniyle hem maddi hem manevi zarara uğrayan aile yardım bekliyor.

“SABAH UYANDIĞIMIZDA MANZARA BU ŞEKİLDEYDİ”

Koyunlarla ilgilenen Burak Şaşmaz, sabah ağıla girdiğinde karşılaştığı manzara ile şok yaşadığını belirterek, “Yaklaşık 5 yıldır babamla bu işi sürdürüyoruz. Devletten aldığımız kredi ile başladık. 86 adet damızlık koyun aldık. Her sene ödemelerimiz var. Dün akşam saatleriydi koyunu içeri aldık. Sabah uyandığımızda manzara bu şekildeydi. 13 tane koyunumuzu kuzularla beraber telef etti. Her yerden girmiş olabilir. Tek bir tane kurt gelmemiş görüldüğü üzere. Paramparça olmuş hayvanlar. Maddi değeri her sene ödediğimiz kredi kadar var, 20-25 bin lira arasında” dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Şaşmaz, yetkililerden yardım beklediğini söyleyerek, “Karnında kuzusu olanlarda vardı. Kuzularda öldü. Büyük emekler sarf ediyoruz. Geceyi gündüze katıyoruz. Üretmek için uğraşıyoruz. Üretmek için uğraşırken ahıra girdiğimizde bu manzara ile karşılaşınca neler hissettiğimizi size açıklayamayız. Kuzularımızı bile elle büyüttük. Onları ölü bir vaziyette görmek iyi olmuyor tabi. Üretmek için uğraşırken bir anda bu görüntü ile karşılaşıyoruz. O yüzden devlet büyüklerinden, Valimiz Salih Ayhan’dan ve diğer devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Güvercinlik köyünde gece yarısı ağıla giren kurtlar 103 koyunu telef etti, 43 koyunu yaraladı. Borçla aldığı koyunların başında gözyaşı döken genç çiftçi yardım talep etti.

Aksaray'da merada otlayan 164 koyun telef oldu Aksaray'ın Eskil ilçesinde merada otlayan 164 koyun telef oldu.