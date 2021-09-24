Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda sokak arasında ilerleyen Dudullu hattında çalışan bir minibüsün şoförü ile trafikte araçların arasından ilerleyen motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde münkaşaya dönüştü. Minibüsçü aracından inerek motosikletlinin üzerine yürüyerek kasklı motosikletliye kafa attı. Motosikletli bu darbeden kask sebebi ile etkilenmezken minibüsçünün kendini yaralamak pahasına kaska kafa atması ilginç görüntüleri ortaya çıkardı.

O ilginç anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletli ile tartışan minibüs şoförü aracından iniyor ve kafasında kask olan motosikletliye kafa atıyor.