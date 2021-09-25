Mersin'deki kazada yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aynı yönde giden Ahmet B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ VE KIZLARI YARALI
Kazada otomobilde bulunan sürücü ile kızları S.B. ve B.N.B. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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