Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık İznik surları 4 bin 970 metre uzunluğu sahip. Tarihi surlar, her yıl ülkenin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu yıl da birçok turistin ziyaret ettiği tarihi surlarda, vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

KİMSE KOPARMAYA KIYAMIYOR

Surların Yenişehir Kapı bölümünde kendiliğinden çıkan 2 karpuz herkesin ilgisini çekti. Tarihi surlara ayrı bir güzellik katan bu karpuzları kimse koparmaya kıyamıyor. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaşan İznikliler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. İlçede uzun yıllar gazetecilik yapan İlkay Atay, "Tarihî surlara haber yapmak için yıllardır buraya geliriz. İlk kez böyle bir manzarayla karşılaştık. Karpuz çekirdekten çıkıp büyümüş, 2 tane meyve vermiş. Kimse koparmaya kıyamamış, surlara çok yakışmış" şeklinde konuştu.

İznik'te 2 bin yıllık surlara işlenmiş kitabenin sırrı çözüldü Bursa’nın İznik ilçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık bir surun üzerine işlenmiş kitabe çözüldü. 2 bin yıllık kitabede, "İlahi yardım ile düşmanın küstahlığını yendik" yazıldığı öğrenildi.