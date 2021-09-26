Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta oto lastik tamiratı işi yapan Arif Kısacık, kendisine 10 gün önce yaralı olarak getirilen yavru güvercine bakmaya başladı.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

İş yerinin çatısında onlarca güvercin besleyen Kısacık, köpeğini de güvercinlerle beraber yaşamasına alıştırdı. Tedavisini yaptırdığı yavru güvercini ağzıyla besleyip köpeği ile oynatan Arif Kısacık, hayvanların bu derece uyum içinde yaşamasının nedeninin ise sevgiden kaynaklandığını söyledi.

“ARTIK BEN BUNUN BABASIYIM”

Hayvanların dilsiz canlılar olduğunu ve onları çok sevdiğini söyleyen Kısacık, “Bu güvercini bir arkadaş yaralı olarak buldu ve bana getirdi. Bana geldiğinde çok bitkindi ağzımla besleyip bu hale getirdim. Artık ben bunun babasıyım. Köpek herhangi bir şekilde güvercinlerimize zarar vermiyor ve onlarla bu şekilde tanıştırıp alıştırıyorum. Ben hayvanları çok seviyorum. Bütün canlıları sevmek zorundayız ve hayvanlara karşı biraz daha sevecen davranırsak güzel olur” dedi.

Güvercinler civciv çıkardı ​Karabük’te, esnaflık yapan Bayram Küçükzoroğlu (45), çocuklarına organik yumurta yedirebilmek için yaşadığı 6 katlı apartmanın terasında tavuk ve hindi beslerken, güvercinlerin altına koyduğu yumurtalardan çıkan civcivleri ise büyütmek için uğraş veriyor.

Maç oynanırken sahaya inen güvercine su ikram edildi Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Denizlispor - Sivasspor karşılaşmasında maç esnasında stadyumun üzerinde gezen beyaz güvercin yeşil sahaya indi ve yedek kulübesi tarafından bırakılan su kabından su içti.

Güvercin kavgası kanlı bitti Bursa'da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.